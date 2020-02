PSG : buts encaissés, forfait de Thiago Silva,… une défense qui inquiète avant Dortmund ?

Thomas Tuchel aurait aimé que le 8e de finale retour de la Ligue des champions soit joué au lendemain de la défaite à Dortmund (2-1). Mais heureusement pour lui, le PSG a encore deux semaines pour préparer ce rendez-vous décisif (11 mars). Et ils ne seront pas de trop, notamment pour retrouver une solidité défensive.

En février, le constat est accablant. Sur les sept rencontres disputées toutes compétitions confondues, le club de la capitale a encaissé pas moins de treize buts, dont sept rien que sur les deux derniers matchs de Ligue 1. Depuis le début de l’année 2020, ce sont au total 18 buts qui ont été pris par les coéquipiers de Thiago Silva. Jamais dans toute son histoire Paris n’avait concédé autant de but à ce stade d’une année civile, a rapporté Opta.

Une fébrilité inquiétante pour espérer poursuivre sa route sur la scène européenne. Les multiples absences sur blessure à tous les postes défensifs n’ont pas aidé, ni même la prestation de Sergio Rico, qui a suppléé Keylor Navas en raison d’adducteurs douloureux, contre Bordeaux, mais elles ne peuvent pas tout expliquer.

Sur ces dernières sorties, le PSG a fait preuve d’un manque de cohésion avec beaucoup trop de distances entre les lignes, qui a donné l’impression d’une équipe coupée en deux. En cause principalement, le repli des éléments offensifs qui laissent la défense parisienne livrée à elle-même. «On doit améliorer notre manière de défendre, notre challenge défensif, nos efforts, il faut resserrer la distance pour jouer plus en bloc. On doit améliorer ça, c’est clair», a insisté Tuchel.

Cette fébrilité s’étend également sur les coups de pied arrêtés, où les Parisiens font preuve de passivité et d’un manque de rigueur de plus en plus criant. Et pour rien arranger dans ce marasme, Thiago Silva, touché contre Bordeaux, souffre d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite et sera absent au moins trois semaines.

Même si le Brésilien n’a pas montré son meilleur visage sur la pelouse du Borussia Dortmund, son absence est un coup dur pour Paris qui devra se passer de Marco Verratti et Thomas Meunier (suspendus) lors de la venue du club allemand au Parc des Princes, où le champion de France devra préserver sa cage inviolée. Car, dans le cas contraire, il devra impérativement s’imposer par au moins deux buts d’écart. Ce qu’aucune équipe n’est parvenue à faire face aux hommes de Lucien Favre depuis le FC Barcelone fin novembre (3-1).