Pourquoi Ronaldinho est-il toujours incarcéré au Paraguay ?

Il est dans de mauvais draps. Ronaldinho vient de passer sa troisième nuit en prison après son arrestation au Paraguay pour possession de faux papiers. Si une remise en liberté avait été évoquée, l’ex-prodige du ballon rond est toujours en détention.

L’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone notamment avait été arrêté en compagnie de son frère Roberto de Assis Moreira pour usage de faux passeports dimanche dernier. Tous deux avaient été alors mis en prison par un juge d’Asuncion.

Ronaldinho, qui se rendait dans la capitale paraguayenne pour la promotion d’un livre et participer à diverses opérations de charité, ferait l’objet d’investigations approfondies dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

«Les faux documents pourraient être utilisés dans de nouveaux délits, a expliqué au quotidien brésilien UOL Esporte Osmar Legal, procureur d’Asuncion. Par conséquent, la détention provisoire est maintenue. Nous avons eu accès à de nouvelles informations après l’ouverture de l’enquête, c’est pour cette raison qu’il y a eu un changement la décision du procureur général de demander ou non l’incarcération de Ronaldinho et de son frère. (…) Et comme ils sont étrangers, et n’ont pas de lieu de résidence au Paraguay, ils risquent de s’échapper.»

L’avocat de «Ronnie», qui avait été privé de son passeport par la justice brésilienne fin 2018 suite à sa condamnation assortie d’une amende de 2,25 millions d’euros, jamais payée, va demander sa libération.