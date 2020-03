Coupe de la Ligue : La finale entre le PSG et Lyon reportée

Prévue le samedi 4 avril prochain, la finale de la Coupe de la Ligue, qui doit opposer le PSG à Lyon au Stade de France, a été reportée, ce mercredi, à une date ultérieure en raison de l'épidémie de coronavirus.

La demande des deux clubs a été attendue par le bureau de la Ligue de football professionnel. Les dirigeants parisiens comme lyonnais avaient demandé le report de la finale pour ne pas jouer dans un Stade de France à huis clos, comme ce sera le cas pour les prochaines journées de championnat, tout rassemblement de plus de 1 000 personnes, y compris en extérieur, étant interdit jusqu’au moins au 15 avril.

Reste à trouver une date pour la bonne tenue de la rencontre. Et cela ne sera pas chose aisée au regard du calendrier. D’autant que le PSG est également qualifié pour la finale de la Coupe de France, programmée le samedi 25 avril toujours au Stade de France.«Le Bureau de la LFP fixera une nouvelle date en fonction de l’évolution sanitaire et du parcours européen des deux clubs», a indiqué la LFP dans un communiqué.

Ce report a entraîné la reprogrammation des matchs de Paris et Lyon, initialement prévus le week-end de 4 avril mais déplacés au 22 avril pour pouvoir disputer cette finale. Les rencontres entre le PSG et Metz ainsi que Lyon et Nîmes auront ainsi bien lieu le 4 ou 5 avril. A huis clos.