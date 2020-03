Ligue des champions : banderoles dans le Parc des Princes, cortèges… les supporters ont motivé leurs joueurs avant PSG-Dortmund

Ils ont répondu présents. Contraints de voir leur club disputer leur 8e de finale retour de Ligue des champions à huis clos, mercredi soir, les supporters du PSG ont tout de même tenu à apporter un soutien inconditionnel avant le choc contre Dortmund.

Comme ils l'avaient promis, ils ont fait le travail. Les fans du club parisien, avec en tête de cortège le CUP (Collectif Ultras Paris) ont d’abord commencé la journée en pénétrant dans le Parc des Princes pour y installer des banderoles dans les tribunes qui seront vides pour cause de coronavirus.

«Qualifiez-nous !», «Jouez comme des guerriers» ou encore «Notre seul virus c’est le Paris-SG» peut-on ainsi lire sur les affiches accrochées dans les différentes tribunes de l’enceinte parisienne. Une autre, un peu plus personnalisée, a été faite spécialement pour Kylian Mbappé («Mbappé>Haaland»). Histoire d’apporter un soutien infaillible à l’attaquant parisien qui avait vu le Norvégien lui voler la vedette à l’aller en inscrivant un doublé (2-1).

Avant le match #PSGBVB c'est comme ça et ... pendant le match ce sera comme ça aussi ! Quel dommage 1 #rmclive pic.twitter.com/WwXQM7qWmJ — Jano Resseguié (@Jano_Resseguie) March 11, 2020

Le CUP a ensuite poursuivi son soutien avec un énorme cortège. Entre 2.000 et 3.000 supporters (si ce n'est plus) se sont réunis avec fumigènes, chants et affiches pour soutenir leur équipe. Ils ont tenus parole, aux joueurs de leur rendre.

Ils sont là, par centaines, malgré le huis clos, pour chanter aux abords du Parc des Princes et donner de la voix à l’arrivée du car.... SUPPORTERS #PSGBVB @Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/wjyPfJooF2 — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) March 11, 2020

Rassemblement du Collectif Ultras Paris avant Paris SG - Borussia Dortmund (11/03/2020) LDC #PSGBVB

@Hub8745 pic.twitter.com/8fduDKfODs — Ultras Made in (@UltrasMadeinFR) March 11, 2020

Je pense qu’on est un peu plus que 1 000 la #PSGDOR #PSGBVB pic.twitter.com/x9EpOqDoe9 — Lucas (@BronchartLucas) March 11, 2020