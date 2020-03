Ligue des champions : Mbappé dans le groupe du PSG pour affronter Dortmund, pas Thiago Silva

Soulagement pour le PSG et ses supporters. Victime d’une grosse angine, qui l'a cloué au lit pendant deux jours, Kylian Mbappé a été retenu dans le groupe pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi, contre le Borussia Dortmund. Au contraire de Thiago Silva.

A quelques heures du match le plus important de la saison du club de la capitale, l’attaquant parisien a fait sa réapparition au Camps des Loges pour participer au réveil musculaire avec l’ensemble de ses coéquipiers. Le champion du monde a effectué un travail individuel et pu tester ses sensations avec l’un des préparateurs physiques. Reste à savoir si le numéro 7 parisien sera aligné au coup d’envoi sur la pelouse d’un Parc des Princes à huis clos ou s'il prendra place sur le banc.

Sa présence serait indéniablement un atout pour espérer renverser le club allemand, trois semaines après le revers subi en Allemagne (2-1), et enfin retrouver les quarts de finale après les trois désillusions consécutives au stade des huitièmes.

Meilleur buteur du PSG depuis le début de la saison avec 30 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé reste sur six réalisations en trois matchs, dont un triplé à Lyon, la semaine dernière, en demi-finale de la Coupe de France (1-5). Surtout l’ancien monégasque attend ces retrouvailles avec une certaine impatience et une énorme soif de revanche après sa prestation en demi-teinte à l’aller, malgré sa passe décisive sur le but de Neymar.

Thomas Tuchel devra en revanche se passer des services de son capitaine. Victime d’une lésion à une cuisse fin février, Thiago Silva avait tout mis en œuvre pour revenir à temps et disputer cette rencontre. Mais le staff médical a estimé que le défenseur brésilien n’était pas complétement rétabli pour jouer un match avec une telle intensité. Son absence, ajoutée aux suspensions de Thomas Meunier et Marco Verratti, risque de bouleverser les plans de l’entraîneur allemand pour composer son onze de départ.