Le message poignant du frère de Martin Fourcade

Martin Fourcade a décidé de ranger les skis ainsi que sa carabine et de mettre un terme à sa fabuleuse carrière. Plus de dix ans au plus haut niveau qui lui ont permis de se forger l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du biathlon avec une multitude de succès et de trophées.

83 victoires individuels, 7 gros globes de cristal, 5 titres de champion olympique et tant d’autres encore… Le Catalan a tout raflé, dominant presque sans partage sa discipline durant de longues saisons. Et cette suprématie a été possible en partie grâce à son grand frère Simon, qui lui a donné l'amour de ce sport.

Et l’ainé, qui a raccroché un an plus tôt, a publié sur les réseaux sociaux un message particulièrement touchant qui revient sur l’un des moments forts de leur carrière. C’était aux JO d’hiver 2010 à Vancouver. Martin avait terminé deuxième de la mass-start et, envahi par un mélange d’émotions, Simon avait littéralement craqué au pied du podium en voyant son petit frère avec la médaille d’argent au tour du coup.

Dix ans plus tard, le grand frère a demandé «pardon» à Martin et a tenu à lui dire «merci» pour tout ce qu’il a pu apporter sur la piste comme en-dehors. «Je sais qui tu regardais ce soir-là à Vancouver et je sais t’avoir volé une part de ce moment par mon orgueil de grand frère qui voit son petit frère le dépasser et qui ne l’accepte pas. Je n’imaginais pas encore quel champion et quel homme tu allais devenir et quand 2 ans plus tard, dans une waxcabin à Ruhpolding, grâce à quelques mots, tu me permets d’aller décrocher ma seule médaille individuelle en championnats du monde, j’ai su que notre adversité dans le sport ne prendrai jamais le pas sur notre relation de frère», a écrit Simon Fourcade accompagné d’une photo de Martin sur le podium des JO de Vancouver.

Avant d’ajouter : «Merci de m’avoir tant apporté, d’avoir tant apporté à notre famille, à notre équipe, à notre discipline, au sport en général (et tellement plus encore !). Aujourd’hui ma fierté n’est plus égoïste, comme elle a pu l’être Vancouver, mais elle est simplement celle d’avoir pu être à l’origine de ton voyage. Pardon et merci.» Un merci auquel se joint l’ensemble des amateurs de biathlon et de sport en général, qui n’ont cessé de vibrer à chacun de ses nombreux exploits.