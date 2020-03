Coronavirus : 5 idées de programmes sportifs à regarder pendant le confinement

Entre le télétravail et l'obligation pour d'autres de rester confinés chez eux, les activités ne sont pas forcément nombreuses. Mais pour faire passer le temps de la meilleure des manières, voici les cinq programmes sportifs que nous vous conseillons en cette période de coronavirus.

Revivre le sacre des Bleus en Russie

C’est l’une des premières choses qui a été réclamée sur les réseaux sociaux. Une chaîne rediffusera-t-elle les sept matchs qui ont permis à l’équipe de France de décrocher une deuxième étoile lors de la Coupe du monde 2018 ? beIN SPORTS a donc répondu favorablement à cette requête et exaucé le vœu de millions de fans. A partir de lundi 16 et jusqu’au dimanche 22 mars, il est donc possible de vibrer de nouveau à l’épopée des hommes de Didier Deschamps. Du soporifique Danemark-France à la démarche de Samuel Umtiti contre la Belgique en passant par la frappe au second poteau de Benjamin Pavard contre l’Argentine, tout y sera.

Au cœur des paddocks de Formule 1

Netflix a mis en ligne, il y a quelques semaines, la deuxième saison de Formula 1 : Drive to Survive. Une série-documentaire, de dix épisodes durant entre 30 et 40 minutes, qui suit la saison précédente de F1 au cœur des coulisses des écuries. L’occasion pour les fans d’en savoir plus sur leurs pilotes préférés mais également sur l’univers d’un sport avec tous les enjeux autour du sport. Une série qui permet aussi aux novices de pouvoir se plonger dans une discipline qu’ils ne connaissent pas forcément bien. Entre les déboires de Romain Grosjean et Haas et la rage de vaincre de Max Verstappen et RedBull, ça promet.

A la découverte des championnes lyonnaises

Compliqué de choisir quels documentaires regardés sur Canal+, qui est en clair pour toute la période de crise du coronavirus. Mais si l’on devait en sélectionnant quelques-uns, il y aurait évidemment Lionnes. Sorti quelques jours avant la Coupe du monde 2019, ce film suit le parcours de quatre filles qui ne vibrent que par le football. Agées entre 12 et 15 ans, Rina, Mélissa, Kiarra et Erine jouent au Vénissieux FC, dans une équipe 100% féminine et elles rêvent de suivre les traces de leur idole Amel Majri, internationale tricolore qui évolue à l’Olympique lyonnais, club qui domine l’hexagone et l’Europe chez les féminines.

A la gloire des perdants magnifiques

Des perdants qui n’en sont pas vraiment. Netflix a lancé ces derniers temps une mini-série documentaire, qui se nomme Losers, présentant huit sportifs plus ou moins connus ayant un jour connu l’échec dans leur discipline. De la patineuse Surya Bonaly au golfeur Jean Van de Velde en passant par le basketteur Jack Ryan et le boxeur Michael Bennett, tous racontent comment ils ont vécu ce triste moment mais surtout comme ils ont su rebondir.

S'ambiancer avec le rap et le football

Dans les nombreux documentaires sportifs proposés par Canal+, Foot et Rap : nés sous la même étoile est un merveilleux croisement entre footballeurs et rappeurs. D’un côté, des punchlines en rapport avec le ballon rond. De l’autre, des célébrations tirées de rappeurs, comme Paul Pogba avec le signe de Kaaris ou Blaise Matuidi avec le «Charo» de Niska. S’il y a bien deux mondes qui se sont rapprochés ces dernières années, ce sont bien le football et le rap. Une enquête de Cyril Domanico qui est parti à la rencontre de plusieurs protagonistes. Très intéressant et enrichissant.