Coronavirus : Sebastien Coe évoque un report des JO de Tokyo

La question ne cesse d’agiter le monde du sport. Les JO de Tokyo seront-ils maintenus ou reportés ? Si la majeure partie des événements sportifs à venir a d’ores et déjà été ajournée en raison de la pandémie de coronavirus, l’évènement olympique est toujours fixé à ses dates initiales (24 juillet-9août).

Malgré le mécontentement et l’inquiétude de certains athlètes, le Comité international olympique persiste à affirmer qu’un report n’est pas à l’ordre du jour. Même son de cloche du côté du Japon et de la gouverneure de Tokyo, qui continuent d’écarter cette idée. «Il est impossible d’annuler les Jeux olympiques ou de les organiser sans spectateurs, comme je l'ai déjà dit. En tant que ville hôte, ce qui nous importe le plus, c’est de savoir comment organiser les JO en respectant des normes de sécurité élevées. Pour cela, il faut vaincre le nouveau coronavirus», a insisté Yuriko Koike.

Mais le président de la Fédération internationale d’athlétisme s’est montré beaucoup moins affirmatif et a concédé que les Jeux Olympiques pourraient avoir lieu plus tard dans l’année. «C’est possible, tout est possible actuellement», a confié Sebastian Coe à la BBC, sur un potentiel report à l’automne. Et d’ajouter : «Je pense que la position que le monde du sport a adoptée, et c’est certainement le sentiment que j’ai eu lors de notre conversation avec le CIO et d’autres fédérations l’autre jour, c’est que personne ne dit que nous irons aux Jeux quoi qu’il arrive.»

Mais à un peu plus de quatre mois du début de la compétition, il estime qu’il est encore trop tôt pour prendre une décision aussi importante. «Ce n’est pas une décision qui doit être prise aujourd’hui», a affirmé Sebastien Coe. Il risque donc de falloir patienter encore un peu avant que la question ne soit définitivement tranchée.