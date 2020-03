Valbuena, Germain, supporters de l’OM, Evra, Rihanna… Karim Benzema se lâche sur Instagram

Les privilégiés ont assisté à échange surréaliste lundi soir sur Instagram entre Karim Benzema et le youtubeur Mohamed Henni. L’attaquant du Real Madrid a répondu à ses questions et livré ses vérités.

En cette période de confinement, à la suite de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier, les sportifs – comme les célébrités – passent le temps comme ils peuvent. Et notamment à faire des «directs» sur les réseaux sociaux. C’est le cas de «KB9» qui en fait régulièrement avec ses amis. Lundi soir, il s’est un peu confié et ses réponses sont assez exceptionnelles.

Devant plus de 70.000 spectateurs, le buteur du Real, qui y effectue sa dixième saison, a d’abord lancé une petite salve à Mathieu Valbuena. Un fan lui a demandé d’inviter l’ancien milieu de l’OM avec qui il a des problèmes judiciaires avec la fameuse histoire de la sextape. «Il est au fond de la mer lui !», lui a alors répondu Karim Benzema.

Hommage aux supporters phocéens

Puis, alors que Mohamed Henni était en train de faire le 11 de l’équipe la plus «mauvaise», l’ancien lyonnais a défendu Valère Germain, actuel attaquant de l’OM en manque de réussite. «Valère Germain, il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi, a lancé Benzema. À Marseille, il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Parce que voilà quoi. À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là ça a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe. Après à Marseille, t’es attaquant, il faut que voilà... Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur.»

Karim Benzema défend Valère Germain pic.twitter.com/y5otOjyXJZ — Vines Foot (@vinesfoot) March 23, 2020

Pour continuer sur Marseille, le protégé de Zinédine Zidane a tenu à rendre hommage aux supporters olympiens réputés être très connaisseurs. «J’aime bien les supporters marseillais car quand tu déchires tout, ils te mettent sur un piédestal. Mais quand tu commences à faire n'importe quoi...», a-t-il expliqué alors qu’à ce moment, il était en direct avec le rappeur Lacrim.

Karim Benzema qui dédicace les supporters marseillais





Un départ vers la ville Phocéenne au prochain mercato ? pic.twitter.com/6kKBFDyVRF — Salim (@limsaaaa) March 23, 2020

Ancien joueur de l’OM, Patrice Evra a également reçu des louanges. Alors que «Momo» Henni commençait à le dénigrer, Benzema l’a coupé. «Non, frère... Manchester, carrière de malade, t'es méchant-là. Frère, tu ne peux pas dire Patrice Evra, c'est l'un des meilleurs. Faut respecter, il a tout gagné à Manchester. Il a levé la Ligue des champions», a expliqué «KB9».

Puis, au rayon «people», le youtubeur a demandé au joueur d’inviter Rihanna sur le live. En juin 2015, des photos de Benzema et de la chanteuse barbadienne avaient circulé sur les réseaux sociaux. «J’ai ni son Instagram, je ne la follow pas. Je ne me suis jamais abonné !», a répondu Karim Benzema.