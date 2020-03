Coronavirus : Edinson Cavani et Thiago Silva privés de la fin de saison avec le PSG ?

La majeure partie des championnats est actuellement à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus dans le monde. Sans connaitre la date d’une éventuelle reprise. Mais il y a de grandes chances que la saison s’étende jusqu’en juillet, voire même en août. Ce qui pourrait poser problème pour les joueurs en fin de contrat le 30 juin prochain.

Par exemple, c’est le cas notamment d’Edinson Cavani et de Thiago Silva, qui sont respectivement retournés en Uruguay et au Brésil et qui devront observer une période d’isolement à leur retour, ainsi que Laywin Kurzawa ou encore Thomas Meunier au PSG. Mais ils ne sont pas les seuls. Comme chaque année, ils sont grand nombre à être dans cette situation.

Une question se pose alors : seront-ils privés de disputer la fin de saison avec leur club respectif ? A priori non à en croire Gianni Infantino. La Fifa s’est déjà penchée sur ce cas pour trouver une solution.

«Nous pensons à changer les statuts des contrats et accorder des dérogations temporaires pour allonger leur durée», a indiqué le président de la Fifa dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport.

Ces changements permettraient aux clubs de pouvoir utiliser leurs joueurs et de terminer la saison dans les meilleures conditions. A la condition qu'elle soit amenée à reprendre… «La santé d’abord. Puis tout le reste. Sans paniquer, faisons face, nous rejouerons quand nous le pourrons, sans que cela ne mette en danger la santé de qui que ce soit», a insisté Infantino.