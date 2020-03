Coronavirus : Liverpool privé du titre de champion d’Angleterre ?

Comme la grande majorité des championnats dans le monde, la Premier League est à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Au moins jusqu’au 30 avril. Mais il n’est pas certain qu’elle puisse aller à son terme. Un cas de figure qui pourrait priver Liverpool de son premier titre de champion depuis 30 ans…

Une issue cruelle pour les Reds. Avant l’interruption, les hommes de Jurgen Klopp comptaient une confortable avance de 25 points (avec un match en plus) sur Manchester City à neuf journées de la fin et filaient tout droit vers le 19e sacre de l’histoire du club de nord de l’Angleterre. Mais la crise sanitaire pourrait venir tout gâcher.

Car si le championnat d’Angleterre venait à être interrompu avant son terme par les autorités britanniques pour des raisons sanitaires, aucun champion ne pourrait être décrété, alors qu’en bas de tableau, les équipes dans la zone de relégation pourraient, quant à elles, être maintenues dans l’élite.

Un scénario privilégié par de nombreux clubs anglais favorables à l’annulation de l’exercice en cours et donc à une saison dite «blanche». Pour qu’elle puisse voir le jour, cette décision doit être validée par quatorze des vingt clubs de Premier League. Et si les dirigeants de la ligue anglaise ont annoncé que la limite de la fin du championnat, initialement fixée au 1er juin, était étendue indéfiniment, ils doivent se réunir en fin de semaine pour se pencher sur cette hypothèse. Les fans de Liverpool n’ont plus qu’à croiser les doigts.

There is no guarantee Liverpool would be crowned Premier League champions if the season was curtailed by coronavirus | @ben_rumsby reportshttps://t.co/Lu7gvYcZ79

— Telegraph Football (@TeleFootball) February 28, 2020