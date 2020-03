Karim Benzema s'en prend à Olivier Giroud sur Instagram

Pour certains, confinement rime avec règlement de comptes. C'est le cas pour Karim Benzema, qui n'a pas hésité à tacler son ancien partenaire en équipe de France.

Interrogé dans un live organisé hier soir sur Instagram et suivi par plus de 100.000 internautes, sur Olivier Giroud et la place de numéro 9 en équipe de France, Karim Benzema a taclé allègrement le joueur de Chelsea.

Le youtubeur Mohamed Henni lui a ainsi demandé si Olivier Giroud méritait sa place en équipe de France et si, «footballistiquement», il était supérieur à lui. L'attaquant du Real Madrid a aussitôt lancé : «On confond pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil. Maintenant, next. Je parle même plus de lui.» Avant d'ajouter avec applomb : «Je sais que je suis la F1.»

Karim Benzema a tout de même précisé : «[Son profil] sert l'équipe de France, et ça marche. (...) Après, ça sera pas spectaculaire. Est-ce que tout le monde aime ce jeu, je sais pas.»

Valbuena, Germain, supporters de l’OM, Evra, Rihanna… Karim Benzema s'était déjà lâché sur Instagram la semaine dernière. Une manière bien à lui de faire le buzz ?