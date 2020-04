Ribéry, Minots, Deschamps, clip de Soprano… les 5 faits marquants de Pape Diouf à la tête de l'OM

Il aura marqué le monde du football. C’est lors de son passage en tant que président de l’OM (2004-2009) que Pape Diouf s’est fait connaître du grand public. Entre envolées lyriques, coups marquants, et coups de gueule, voici les 5 faits marquants de son passage à la tête du club phocéen.

Franck Ribéry et la «danse du ventre» d’Aulas

Après une Coupe du monde 2006 brillante où il aura explosé aux yeux de tous, Franck Ribéry est approché par Lyon qui le veut absolument. Le milieu de terrain, passé notamment par Metz et Galatasaray, se présente en août, au JT de 20 heures de TF1 pour demander à ses dirigeants un départ. De quoi mettre en colère Pape Diouf qui avait expliqué dans l’émission Le Vestiaire que le président de l’OL, Jean-Michel Aulas «lui avait fait la danse du ventre.»

L’ancien président de l’OM avait alors reçu Ribéry deux jours plus tard et lui a dit : «Tu as ma parole d’homme et d’honneur que si on me donnait une indemnité comme jamais l’OM n’a touché dans son histoire, tu ne partirais quand même pas. La deuxième chose, c'est que si tu ne veux pas jouer, libre à toi. Mais tu joueras en réserve. Si tu ne veux pas non plus, je ne te paierai pas. À toi de choisir.» Il restera, réalisera une nouvelle belle saison et obtiendra un bon de sortie pour rejoindre le Bayern Munich en 2007. Cette histoire avait d'ailleurs donné lieu à une convocation des deux présidents de clubs à la Ligue et une nouvelle sortie très remarquée de Diouf.

Les «minots» se rendent au Parc des Princes

En conflit avec la Ligue de football professionnel suite au faible nombre de places accordées aux supporters de l’OM pour le déplacement au Parc des Princes pour le Classique, Pape Diouf décide d’envoyer, le 5 mars 2006 les remplaçants et membres de la réserve qui évoluent alors en CF2 (5e division). Face aux coéquipiers de Pauleta, les Alain Cantareil, Gary Bocaly, Enzo Crivelli ou encore José Delfim décrocheront un incroyable match nul (0-0) et seront applaudis par les supporters du PSG.

le retour de didier deschamps à l'om

Avant d’être débarqué par Robert-Louis Dreyfus, après des divergences avec Vincent Labrune, Pape Diouf, qui a réussi à maintenir l’OM dans le TOP 5 de la Ligue 1 pendant tout son mandat et a réussi un mercato souvent excellent (Gerets, Niang, Cana, Ribéry, Ben Arfa, Cissé…), va réussir un dernier gros coup en signant Didier Deschamps. «Même si notre collaboration fut brève (Pape Diouf a été par Jean-Claude Dassier en juin 2009), je n’oublie pas, évidemment, que c’est lui qui m’a permis de devenir l’entraîneur de Marseille en 2009, a d’ailleurs confié l’actuel sélectionneur des Bleus. Pendant mes trois saisons sur le banc de l’OM, j’ai pu mesurer sa popularité, immense, auprès des Marseillais dont il avait su gagner le cœur. Cette popularité était à la hauteur de son amour pour cette ville et ce club auxquels il était très attaché et qu’il incarnait si bien.» Lorsque l’on dit que le titre de 2010 est souvent grâce à Diouf, ce n’est pas pour rien.

Seul président noir d’un grand club en Europe

Mababa – de son vrai prénom – Diouf a toujours été unique en son genre. Son parlé, son large sourire, ses «punchlines», le Franco-Sénégalais ne laissait personne indifférent. Nommé manager général de l’OM en 2004, en charge du secteur sportif, il devient président du directoire à l’automne puis sera propulsé à la présidence en 2005. Devenant ainsi le premier noir à la tête d’un club de football en France et même en Europe. Ce qu’il a souvent déploré critiquant le racisme dans ce sport notamment. «Je suis le seul président noir d’un club en Europe. C’est un constat pénible, regrettait Pape Diouf dans un interview à Jeune Afrique en 2008. A l'image de la société européenne et, surtout, française, qui exclut les minorités ethniques.» Le racisme dans le football, un combat qu'il a longuement mené également.

il a prêté les clés du vélodrome à soprano

Sérieux, Pape Diouf pouvait aussi être très drôle. A tel point qu’il s’était même prêté au jeu lorsque Soprano, rappeur marseillais, lui avait demandé de participer à son clip «Halla halla». Dans ce clip, l’ex-membre des «Psy 4 de la rime» danse au milieu du stade Vélodrome. A la fin, Pape Diouf lui demande de lui rendre les clés. «Je n'ai pas les mots... la première personne qui m'a donné les clefs du stade... Une énorme pensée à la famille Diouf, toutes nos condoléances», a d’ailleurs tweeté Soprano.