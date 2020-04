Coronavirus : l'OM met à disposition le Vélodrome et la Commanderie

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le Covid-19, l'Olympique de Marseille a annoncé, ce samedi 4 avril, mettre à disposition le stade Vélodrome et son centre d'entraînement de la Commanderie, par exemple pour une campagne de dépistage lors du déconfinement.

Dans un communiqué sur son site internet, l'OM précise que ses infrastructures pourraient aussi être utilisées pour héberger du personnel soignant, stocker du matériel ou de la nourriture, ou encore assurer «la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance».

Rappelant que «les efforts pour une solidarité et une unité accrues sont plus que jamais nécessaires alors que les jours les plus difficiles approchent avec l'arrivée du pic de l'épidémie», l'OM a également répété dans ce communiqué son hommage appuyé aux personnels soignants, ces «héros du quotidien».

Depuis une semaine déjà, tous les soirs à 20 heures, le Vélodrome est illuminé pour saluer ces personnels et la sonorisation du stade diffuse le fameux «Aux armes, nous sommes les Marseillais», le chant des supporters olympiens.