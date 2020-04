Tony Parker successeur de Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL en 2024 ?

Le successeur idéal ? Jean-Michel Aulas se prépare depuis quelques temps à passer la main à la tête de l’OL. Et pour lui, Tony Parker serait le prétendant n°1.

«J'ai vraiment le sentiment qu'il a les caractéristiques, a confié le président du club lyonnais depuis 33 ans à L’Equipe. En plus des qualités professionnelles et humaines, j'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. (...) Je le dis par transparence et parce que ça me paraît évident, je ne le dis pas parce que j'ai une idée derrière la tête et que j'en ai parlé avec Tony. Il n'y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires.»

Agé de 71 ans, Jean-Michel Aulas se verrait d’ailleurs bien continuer encore quatre années à la tête du club qu’il a bâti et mené vers les sommets comme il l’a expliqué au quotidien sportif. Ses propos ont en tout cas touché l’ancien basketteur, désormais président de l’Asvel et qui avait monté un partenariat avec l’OL.

«Je suis très touché par les propos de Jean-Michel, a indiqué Tony Parker au Figaro. C’est un honneur de savoir qu'il pense à moi, qu'il me voit avec les qualités pour un poste comme celui-là. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Ce n’est pas du tout d'actualité. Pour l'instant, je suis président de l'Asvel, je suis content de la position où je suis, et j'ai envie de grandir avec Jean-Michel, de continuer d'apprendre de lui. On verra dans quatre, cinq ans.»