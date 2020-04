WhiteCard, quand les sportifs se mobilisent pour la paix dans le monde malgré le confinement

Malgré la crise sanitaire, ils n’oublient pas les combats de tous les jours. À l’occasion de la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et la Paix, lundi, plusieurs sportifs et personnalités du monde du sport se sont mobilisés sur les réseaux sociaux en brandissant un carton blanc, signe de ralliement à la cause.

Depuis 2015, la White Card (#WhiteCard sur les réseaux sociaux) est une campagne digitale mondiale créée par Peace and Sport pour célébrer la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix, qui a lieu chaque année le 6 avril.

Chaque année, les sportifs, personnalités du sport, mais aussi des personnes lambdas brandissent un carton blanc, tel un arbitre avec un carton rouge ou jaune. La couleur blanche a été choisie pour l’inclusion, l’équité et la paix.

Ainsi sur les réseaux sociaux, Tony Estanguet, Michael Jeremiasz, Marie Bochet ou encore Clarisse Agbégnénou ont tous participé comme il se doit à cette journée très particulière malgré le confinement dû à la pandémie de coronavirus qui touche toute la planète.

Le sport, vecteur de paix et de développement. Notamment pour les femmes et les jeunes filles. Je l’ai vécu intensément et je continuerai à me mobiliser pour elles. #WhiteCard is a symbolic gesture to recognize the power of sport for development and peace.@peaceandsport pic.twitter.com/9J9STtAg62

— Anne-Laure Bonnet () (@annelaurebonnet) April 6, 2020