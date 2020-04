«Ne rêvons pas» : Bernard Laporte est sceptique sur une reprise du Top 14

Ca ne sent pas très bon. Bernard Laporte, président de la Fédération Française de rugby, a fait comprendre à Sud-Ouest qu’il serait très compliqué de reprendre la saison de Top 14 à cause de la pandémie de coronavirus.

A la question de savoir si la saison du championnat de France aller pouvoir s’achever dans les prochaines semaines, l’ancien sélectionneur du XV de France s’est montré très pessimiste.

«Je suis comme tout le monde. Tant qu’il y a de l’espoir… Mais cela me paraît très compliqué, a confié Bernard Laporte. S’il y a une fenêtre pour jouer et que les clubs organisent quarts de finale, demi-finales et finale, qu’ils l’organisent. Mais je doute que l’on puisse réunir des milliers de spectateurs dans les stades. Ne rêvons pas.»

D’après le patron de la FFR, il est possible de disputer la phase finale mais aller au terme de la saison régulière paraît plutôt compliqué pour lui.