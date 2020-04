NBA : il y a quatre ans, Kobe Bryant disputait le dernier match de sa carrière avec 60 points légendaires

Disparu tragiquement en janvier dernier, Kobe Bryant reste évidemment dans toutes les mémoires des fans de basket. Tout comme l'ultime match de sa carrière en NBA, il y a tout juste quatre ans.

Le 13 avril 2016, personne n’aurait pu imaginer ce qu’il allait se passer. Alors que les Lakers allaient achever une nouvelle saison régulière compliquée et sans qualification pour les playoffs (derniers de la Conférence Ouest avec 16 victoires pour 65 défaites), la légende NBA allait écrire une nouvelle page à son incroyable histoire en réalisant un match simplement dingue.

Au Staple Center de Los Angeles, le «Black Mamba», qui avait annoncé en novembre 2015 sa retraite en fin de saison, dans une lettre nommée «Dear Basketball», inscrivait 60 points, dont 23 dans le dernier quart-temps. Histoire de montrer qui reste le patron.

Bref, c'était Kobe

Avec 17 points en moyenne par match dans la saison, Kobe Bryant, alors âgé de 38 ans, avait envie que ce 1566e match en carrière, contre le Jazz de l’Utah, soit à l’image de sa carrière : fantastique et étonnant.

Et d’entrée de jeu, le numéro 24 donnait le ton avec le premier tir marqué de la rencontre. Au total, la star des Lakers aura pris 50 tirs pour 22 réussis pour atteindre ces 60 points. La 25e fois de sa carrière qu’il réalisait un match à plus de 50 points d’ailleurs. Seuls deux joueurs ont fait mieux que lui : Wilt Chamberlain et Michael Jordan.

«Vous savez, je me demande comment ces vingt années ont pu passer aussi vite. C’est fou. C’est complètement fou. On a eu des hauts et des bas, mais le plus important, c’est qu’on soit restés ensemble tout ce temps, avait confié Kobe Bryant, qui fera son entrée au Hall of Fame. Pendant 20 ans on m’a dit ‘passe la balle !’, et pour ma dernière on m’a crié ‘ne la passe pas !’» Bref, c'était Kobe.