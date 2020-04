Vidéo : «totalement épuisé», Pierre Ménès annonce sa sortie de l’hôpital après avoir contracté le coronavirus

Pierre Ménès a posté une vidéo sur Twitter, lundi, pour annonce sa sortie de l’hôpital «totalement épuisé». Il fait partie des nombreuses personnalités qui ont contracté le Covid-19.

«Je suis à l'hôpital depuis mardi, a d’abord expliqué le chroniqueur vedette du Canal Football Club. Après pourtant un confinement très, très sage chez moi. J'ai été obligé d'appeler les médecins. J'étais totalement épuisé, avec des terribles diarrhées. Ce ne sont pas les symptômes habituels du Covid mais pourtant c'est bien le Covid que j'avais. J'ai été hospitalisé en fin de virus.»

«Là, l'ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi, a poursuivi le journaliste qui avait été admis dans un hôpital de Clichy (Hauts-de-Seine). (…) J'ai donc été hospitalisé en fin de virus, à l'hôpital où j’ai été greffé. Il a fallu tout contrôler par rapport à mon foie et mon rein, ce qui aggrave évidemment les choses.»

Je sors du covid pic.twitter.com/FXwOuvwE3Y — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 13, 2020

Âgé de 56 ans, Pierre Ménès avait été sauvé en 2016 grâce à une double greffe d’un rein et d’un foie.

«A chaque chose malheur est bon : j’ai 15 kilos en moins, a plaisanté Pierre Ménès. Maintenant je vais retourner me confiner, parce que ça reste la solution. Restez chez vous, et prenez soin de votre santé, parce que quand la santé n'est pas là, c'est très, très dur.»