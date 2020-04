PSG, Real Madrid, Barça, Chelsea, Juve… où jouera N'Golo Kanté la saison prochaine ?

C’est le joueur qui devrait animer le mercato estival. Champion du monde avec l’équipe de France, le milieu de terrain N'Golo Kanté est convoité par plusieurs cadors européens.

Considéré (à raison) comme l’un des tous meilleurs à son poste sur la planète football, le milieu de terrain récupérateur de Chelsea, dont le contrat court jusqu'à juin 2023, a en effet le choix pour la saison prochaine. Entre un retour en France, la découverte de l’Espagne ou de l’Italie et rester en Angleterre, le natif de Paris va devoir réfléchir.

Un retour en France au PSG ?

L’an dernier, le PSG, en quête d’un fameux milieu de terrain, avait tout tenté pour recruter N’Golo Kanté. Seulement, le Français, âgé de 29 ans, avait finalement refusé préférant rester dans le «calme» londonien. Cette année, les Parisiens seraient en train de préparer une offre XXL pour l’attirer. Est-ce que cela suffira ? Sachant que le principal intéressé, qui va voir Chelsea pouvoir recruté de nouveau cet été, n’en avait pas fait une question d’argent l’an dernier.

Un Clasico Real-Barça pour lui ?

Si ce n’est pas la France, l’ancien caennais, acheté par Chelsea en 2016 35,8 millions d’euros alors qu’il évoluait à Leicester, pourrait rejoindre l’Espagne. On sait ô combien Zinédine Zidane admire le joueur. Alors pourquoi pas rejoindre un Real Madrid qui devrait être très actif sur le marché des transferts cet été. A condition que le technicien français reste sur le banc des Madrilènes, évidemment. Mais en Liga, le Barça serait aussi très intéressé par N’Golo Kanté. En quête d'un milieu de terrain, notamment en cas de départs d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal, les Blaugrana jetteraient leur dévolu sur lui. Et ils auraient même préparé un échange avec Philippe Coutinho, actuellement prêté au Bayern Munich.

Un nouveau français à la Juve ?

Habitué à recruter français, la Juventus Turin aurait coché le nom de Kanté pour succéder notamment à Didier Deschamps ou encore Paul Pogba à ce poste de milieu récupérateur. Seulement, les 80 millions d’euros réclamés par Chelsea auraient rapidement refroidi les ardeurs des dirigeants italiens.

Blue un jour, Blue toujours à Chelsea ?

Mais si les sirènes sont nombreuses, arriveront-elles à l’attirer ? Pas certain en effet que N’Golo Kanté décide de plier bagage surtout que Chelsea est très ambitieux. L’équipe entrainée par Frank Lampard vient de passer une saison (qui n’est pas encore terminée) sans pouvoir recruter. Mais désormais, les «Blues» le peuvent, leur suspension étant levée. Les Londoniens ont d’ailleurs recruté Hakim Ziyech de l’Ajax Amsterdam. D’autres devraient suivre pour monter une armada capable de conquérir le titre national voire la Ligue des champions. De quoi convaincre le Français de rester ?