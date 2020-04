Coronavirus : le PSG va-t-il terminer la saison sans Neymar et les Sud-américains ?

Emmanuel Macron a laissé entendre lundi que les frontières avec les pays non-européens resteraient fermées jusqu’à nouvel ordre. De ce fait, Paris a-t-il fait une erreur en laissant partir Neymar, Thiago Silva ou encore Keylor Navas pendant ce confinement ?

Si les déclarations du Président de la République laissent un espoir pour imaginer une fin de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 à partir du 17 juin, reste que la reprise pourrait se faire sans plusieurs joueurs qui ont décidé de retourner au pays pendant ce confinement. Et plus particulièrement pour des grandes stars du Paris Saint-Germain.

En effet, Neymar, Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Keylor Navas sont tous rentrés voir leur famille au Brésil, en Uruguay et au Costa Rica. Si le championnat venait à reprendre en juin, auront-ils la possibilité de rentrer ? Pour le moment, les seuls qui pourraient revenir sont Silva, qui possède la nationalité française et Cavani (italien).

Leader avec douze points d’avance sur l’OM, le PSG devrait tout de même pouvoir gérer sans deux ou trois joueurs mais si la question des frontières perdure, elle pourrait poser problème en vue d’un éventuel maintien de la Ligue des champions. Sans eux, ce serait beaucoup plus compliqué en effet. Affaire à suivre.