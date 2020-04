Basic-Fit : Le plus grand entraînement sportif d'Europe organisé ce samedi

Après une première édition qui a rencontré un vif succès le 4 avril avec 800 000 participants, Basic-Fit renouvelle l’expérience, et propose une grande journée d’entraînement à domicile en Europe. Ce challenge «#HomeGymDay» se déroulera ce samedi 25 avril, de 9h à 13h.

Même si nous sommes tous confinés entre quatre murs – et un jardin pour les plus chanceux – depuis plus d’un mois, il est primordial de rester en forme et de faire un peu d’exercice quotidiennement.

Pour motiver ceux qui auraient envie de se défouler et de transpirer, la plus grande chaîne de fitness d’Europe, Basic-Fit, qui compte 784 clubs, leur propose de transformer ce samedi leur salon en salle de sport. En France, en Espagne, au Luxembourg, au Pays-Bas ou en Belgique, petits et grands vont pouvoir suivre des cours de fitness via YouTube, Facebook et Instagram.

Yoga, abdominaux, aérobic, mise en forme, boxe, booty, et bootcamp… Ce sont au total sept séances de disciplines variées qui seront proposées à partir de 9h, toutes les trente minutes et assurées en anglais par des coachs de Basic-Fit. Et tous ces entraînements sont ouverts à tous et gratuit. Plus d’excuses pour ne pas chausser ses baskets et se mettre au sport.