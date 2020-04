«Move your fit» : 24 heures de fitness non stop le 1er mai pour soutenir les Ehpad

A défaut d’aller cueillir du muguet, les sportifs pourront suivre le 1er mai, et pendant 24 heures, des cours de fitness en ligne via la chaîne YouTube «Move your fit». Une opération qui vise à récolter des fonds pour l’association SOS Ehpad.

A l’origine de ce défi : les coachs experts en transformation Jessica Mellet et Alexandre Mallier, fondateurs de «Move Your Fit» et créateur du programme T12S.

Alors que l’heure est à la solidarité et que des millions de personnes sont confinées chez elles entre quatre murs, l’opération inédite #MYF24hNonStopFitness offre la possibilité à chacun de transpirer à grosses gouttes dans son salon (ou mieux, dans son jardin), en suivant une série de cours et d’exercices variés, allant du renforcement musculaire au wod cross training, en passant par le yoga, le Pilates, le stretching voire même des activités à réaliser avec ses enfants.

© DR/Move your fit

A partir du vendredi 1er mai, 10h30, et jusqu’au samedi 2 mai au matin, plus de 25 séances seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de «Move your fit» qui compte 390 000 abonnés, et en simultané sur la page Facebook. Pendant 24 heures, les entraînements seront assurés par Jessica Mellet, Alexandre Mallier, ainsi qu’une vingtaine de coachs originaires du monde entier (France, Dubaï, Singapour…). Parmi eux, le kiné Major Mouvement, Alex Levand, Morgan Moreau, ou Loli de Loli Fit.

© DR/Move your fit

L’intégralité des dons sera reversée à l’association SOS Ehpad afin de soutenir le personnel soignant, ainsi que nos aînés en grande détresse pendant cette crise sanitaire.

A noter que Jessica Mellet et Alexandre Mallier proposent également des cours sur leur chaîne tous les jours, à 10h30, afin de garder la forme même en confinement.