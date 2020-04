Après «The Last Dance», bientôt un documentaire sur Kobe Bryant ?

Nul doute que ses fans apprécieraient. Quelques mois après la mort de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère aux côtés de huit autres passagers, dont sa fille Gianna, la rumeur d'un documentaire sur sa dernière année de basketteur refait surface.

En effet, une équipe de tournage avait suivi le «Black Mamba» pendant toute la saison 2015-2016, lorsque ce dernier a tiré sa révérence, révèle ESPN. Ce personnel avait accès à la vie du groupe de manière presque illimité, ce qui permettrait certainement d'avoir des images inédites d'une année très particulière. Kobe Bryant jouait en effet sa 20ème saison chez les Lakers, un record. Pour rappel, il avait également marqué 60 points lors de son dernier match, ce qui n'était qu'un chapitre de plus dans sa légende.

Cependant, malgré tout cela, un point pourrait faire capoter le projet. La saison en question a également été la pire de l'histoire de la franchise, avec seulement 17 victoires en 82 matchs. Kobe Bryant avait l'habitude de communiquer sur sa mentalité de gagnant, qui lui avait valu cinq titres NBA, il est possible que le projet se soit retrouvé enterré face à ses résultats médiocres.

D'ailleurs, selon ESPN, rien n'est pour le moment prévu quant à une exploitation de ces images en vue d'un documentaire. Elles appartenaient à Kobe Bryant, et il reviendra donc à sa famille de choisir ce qu'elle veut en faire. Les grands amateurs de basket devront donc se satisfaire de The Last Dance, sur les Chicago Bulls de Michael Jordan, en attendant un éventuel développement concernant la légende des Los Angeles Lakers.