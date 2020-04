«Jamais je n’avais imaginé vivre une telle situation» raconte Ronaldinho au sujet de son séjour en prison

Ronaldinho est sorti de prison. Mais le Brésilien est toujours assigné à résidence dans un hôtel d’Asuncion après avoir passé près d’un mois en détention au Paraguay pour usage présumé de faux passeport en compagnie de son frère.

Le Ballon d’or 2005 avait quitté le Brésil le 7 mars dernier pour rejoindre le Paraguay, où il était attendu pour le lancement d’un livre mais également d’un casino en ligne. Mais à son arrivée, l’ancien parisien et barcelonais a été arrêté et placé dans une cellule improvisée au sein d’un commissariat. «Nous avons été surpris d'apprendre que nos documents n’étaient pas légaux», a assuré Ronnie, qui s’est exprimé pour la première fois depuis le début de l’affaire, au média ABC Color.

Et pour prouver leur bonne foi, ils ont toujours collaboré avec les autorités. «Depuis le début, notre intention a toujours été de collaborer avec la justice, afin de clarifier cette histoire. Depuis le premier jour, nous avons tout expliqué, et répondu à tout ce que la justice nous demandait pour faciliter son travail», a-t-il ajouté.

Mais cela ne l’a pas empêché de séjourner derrière les barreaux, où il a fêté son 40e anniversaire. «Ça a été un coup dur, jamais je n’avais imaginé vivre une telle situation. Toute ma vie, j’ai cherché à atteindre le plus haut niveau et apporter de la joie aux gens avec le foot», a-t-il confié, tout en évoquant les conditions de son incarcération. «Tous les gens que j’ai eu l’opportunité de rencontrer en prison m’ont reçu avec gentillesse. J’ai joué au football, signé des autographes, fait des photos. Cela fait partie de ma vie, il n’y a aucune raison que je cesse de le faire, surtout avec des gens qui vivaient un moment difficile comme moi.»

S’il a été libéré sous caution, il n’en a pas encore fini avec la justice paraguayenne. Il attend désormais les conclusions de l’enquête pour être remis définitivement en liberté. «Nous espérons que la justice confirmera tout ce que nous avons déclaré, et que nous pourrons bientôt mettre un terme à cette histoire», a lancé Ronaldinho. Et ainsi pouvoir retourner au Brésil pour retrouver ses proches. «La première chose que je ferai quand ce sera terminé, c’est d’embrasser ma mère qui a dû des jours difficiles chez elle en plus de la pandémie de coronavirus. Ensuite je vais devoir digérer un peu avant d’avancer de nouveau avec foi et force.»