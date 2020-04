Vidéo : Ronaldinho donne de ses nouvelles depuis sa prison au Paraguay

Déjà un mois que Ronaldinho est derrière les barreaux au Paraguay. Arrêté le 6 mars dernier en compagnie de son frère Roberto pour usage présumé de faux passeports et placé en détention provisoire, l’ancienne star brésilienne du ballon rond garde néanmoins le moral.

Il n’a même rien perdu son légendaire sourire malgré une situation qui s’éternise. C’est ce que laisse entrevoir une vidéo de lui accompagné de l’un de ses codétenus, radieux d’apparaître au côté du Ballon d’or 2005, posté sur les réseaux sociaux. «Bonjour à tous, je suis avec mon coéquipier, mon attaquant Pablo. Il joue très bien. On est ensemble. Et bientôt on jouera à nouveau ensemble», lance face à l’objectif «Ronnie», qui bénéficie de l’autorisation de posséder un téléphone portable.

Depuis son incarcération, dans une cellule improvisée d’une caserne de police de la capitale Asuncion, l’ancien parisien, qui s’était rendu dans le pays pour faire la promotion d’un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance, occupe son temps comme il peut entre futsal et foot-volley dans l’attente de son procès. Et il risque de devoir prendre encore son mal en patience. Car l’enquête le concernant est à l’arrêt depuis les mesures de précaution prises dans le pays afin d’endiguer la pandémie de coronavirus, figeant l’activité judiciaire au moins jusqu’à Pâques.

Ce n’est sûrement pas ses partenaires de confinement qui vont s’en plaindre, ravis de pouvoir côtoyer et partager quelques parties avec lui. Et de le battre. Le champion du monde 2002 avec la Seleçao aurait en effet perdu, la semaine dernière, un match contre deux autres prisonniers. L’un condamné pour vol et l'autre pour meurtre…