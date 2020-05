Un record du monde pour la Montagne de «Game of Thrones»

Il n’est pas surnommé «La Montagne» pour rien. Hafthor Julius Björnsson (31 ans), connu pour son rôle de Gregor Clegane dans la série «Game of Thrones», a établi un nouveau record du monde de soulevé-terre en soulevant 501 kilos.

L’Islandais a battu d’un kilo le précédent record réalisé par le Britannique Eddie Hall, qui était devenu le premier homme à soulever une demi-tonne en 2016. Pourtant l’ancien basketteur professionnel dans son pays, qui s’est tourné vers les sports de force après une blessure à la cheville, pense pouvait faire encore mieux.

«Je pense que j’aurais pu faire plus, mais à quoi cela aurait-il servi ?», a-t-il confié après avoir battu le record dans son gymnase en Islande. Mais avec ce nouveau tour de force, le colosse de 2,05m et de près de 200 kilos a fait honneur à sa solide réputation.

Déjà détenteur de plusieurs records, Hafthor Julius Björnsson a également été sacré «homme le plus fort d’Europe» à cinq reprises depuis 2014 et «homme le plus fort du monde» en 2018 avant d’être détrôné par l’Américain Martins Licis. Mais peut-être plus pour très longtemps…