Le club marocain du Raja Casablanca possède le plus beau logo du monde

Le Raja Casablanca a terminé premier d’une Coupe du monde des logos lancée par Marca et qui a enregistré plus de 14 millions de votes.

Le club de football marocain, connu dans le monde pour ses bouillants supporters notamment lors des derbies très animés avec son voisin du Wydad, a pris la première place de ce classement devant une autre formation africaine reconnue, le club égyptien d’Al Ahly.

Si le Real Madrid avait d’abord pris les commandes au moment du lancement des votes, il ne termine qu’à la quatrième place derrière les Brésiliens de Fluminense. Parmi les logos des équipes présents, figuraient notamment le CSKA Moscou, Colo Colo ou encore les Turcs du Fenerbahçe et de Besiktas.

Côté français, le premier club du classement n'est autre que le PSG, dont le logo se place à la 31e place.

Les Casablancais, dont l’emblème représente un aigle vert et blanc, avait déjà été élu club le plus populaire du Maroc et du continent africain par Marca. La formation possède d'ailleurs de nombreux supporters très actifs sur les réseaux sociaux.

Avant ou après chaque rencontre, des vidéos des tribunes et de la célèbre Curva Sud sont souvent relayées sur la toile pour montrer à quel point l'ambiance y est exceptionnelle.