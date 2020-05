«J’ai répondu que je préférais sa sœur», révèle Materazzi sur les raisons du coup de boule de Zidane en finale du Mondial 2006

Un coup de boule encore dans toutes les mémoires. Près de quatorze ans plus tard, Marco Materazzi a brisé le secret et révélé, ce week-end, les insultes qui ont fait sortir de ses gonds Zinedine Zidane en finale de la Coupe du monde 2006 à Berlin entre l’Italie et la France.

La scène s’est déroulée au début de la seconde période des prolongations. Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), le défenseur italien, auteur de l’égalisation après l’ouverture du score sur pénalty de «Zizou», s’est retrouvé à terre après un accrochage puis un échange verbal avec le meneur de jeu tricolore, qui a fini par lui asséner un coup de tête en plein dans le torse. Le contenu de leur échange a donné lieu à diverses spéculations pendant de longues années avant que Materazzi ne revienne sur cet incident et ne lève le voile lors d’un live Instagram avec le journaliste Nicolo De Devitiis.

«Nous avons eu des contacts dans la surface de réparation. Il a failli marquer un but durant la première période de la prolongation et Rino (NDLR : Gattuso) m’a demandé de le marquer. Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi, a indiqué l’ancien joueur de l’Inter Milan dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport. Au troisième contact, j’ai froncé les sourcils. Il m’a dit : ‘Je te donnerai mon maillot plus tard’, j’ai répondu que je préférais sa sœur.»

La suite, tout le monde la connaît. Après plusieurs minutes de flottement, Zinedine Zidane, qui disputait l’ultime match de son immense carrière, a été expulsé par l’arbitre et l’équipe de France s’est inclinée lors de la séance de tirs au but (5-3), privant les Bleus d’un deuxième titre de champion du monde.