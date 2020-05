Football : cinq remplacements par match autorisés jusqu'à fin 2020

Le Board, garant des lois du football, a autorisé, ce vendredi 8 mai, le passage de trois à cinq remplacements par match pour ménager les joueurs, mesure provisoire applicable dès la reprise des compétitions suspendues à cause du coronavirus, selon un communiqué commun de la Fifa et de l'Ifab.

Cet amendement à la Loi 3 du jeu, qui entre «immédiatement en vigueur», s'appliquera aux compétitions qui s'achèveront fin décembre, sous réserve que les organisateurs l'adoptent.

L'International Board (Ifab) et la Fifa ont précisé qu'ils «détermineront ultérieurement» si cette option peut être prolongée jusqu'à la fin 2021, et donc s'appliquer durant l'Euro, repoussé de 2020 à 2021. De plus, un sixième remplacement sera possible durant la prolongation.

Ce passage à cinq remplacements devrait être mis en vigueur immédiatement en Allemagne, où la Bundesliga va reprendre à huis clos dès le 16 mai, avait affirmé dès jeudi la Ligue allemande de football (DFL), afin de permettre de limiter les risques de blessures après deux mois d'arrêt complet de la compétition.

faire face à un calendrier condensé

Cet amendement aux règles du jeu a pour but d'aider les équipes à «faire face à un calendrier condensé et des conditions météorologiques différentes, deux éléments pouvant avoir un impact sur le bien-être des joueurs», ont ajouté la Fifa et le Board.

Les remplacements pourront s'effectuer en trois interruptions de jeu, ainsi qu'à la mi-temps, afin d'éviter de «trop perturber le cours du match». Après l'autorisation d'un quatrième remplacement, mais seulement durant la prolongation, en vigueur depuis le Mondial-2018 en Russie, cette nouvelle mesure risque de révolutionner la gestion des équipes, rapprochant le football d'autres sports à remplacements multiples comme le rugby.

La Fifa et l'Ifab ont également laissé la liberté aux organisateurs de ne pas utiliser l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors de la reprise des compétitions.