Sebastian Vettel quittera Ferrari à la fin de la saison 2020

La rumeur courait depuis un certain temps déjà. L'Allemand Sebastian Vettel, 32 ans, va quitter Ferrari à la fin de la saison 2020, a annoncé mardi l'écurie italienne de Formule 1 qui n'a pas précisé le nom de son successeur.

«C'est une décision qui a été prise d'un commun accord par nous-mêmes et par Sebastian et les deux parties ont considéré que c'était dans leur meilleur intérêt. Cela n'a pas été une décision facile à prendre en raison de la valeur de Sebastian comme pilote et comme personne», a indiqué Mattia Binotto, le patron de la Scuderia, cité dans le communiqué.

L’entourage du pilote quatre fois champion du monde avec Redbull Racing mais jamais titré avec l’écurie italienne, n’est pas parvenu à faire aboutir les négociations liées à la prolongation du contrat de l’Allemand qui arrivera à son terme en fin de saison, avait annoncé la BBC.

L’Espagnol Carlos Sainz (McLaren) est pressenti pour lui succéder et être ainsi associé au Monégasque Charles Leclerc considéré comme l’un des grands futurs noms de la F1 et lié jusqu’en 2024 avec Ferrari.

Quant à Vettel, son avenir en F1 s’inscrit en pointillé. Des rumeurs émises dans la presse italienne indiquent que Renault, dont la collaboration avec le fantasque pilote australien Daniel Ricciardo patine, lui aurai déjà formulé une offre. Son éventuelle arrivée au sein de l’écurie française pourrait, de fait, coïncider avec celle de Ricciardo chez McLaren.

Une seule chose semble certaine. Un retour chez Red Bull Racing, qui a fait le pari de construire l’avenir avec le Néerlandais Max Verstappen, paraît irréalisable pour des raisons économiques.