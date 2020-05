Les joueurs de l’OM s’inquiètent d’un éventuel départ d’André Villas-Boas

L’éventualité d’un départ de l'entraîneur André Villas-Boas fait beaucoup parler dans le vestiaire de l’OM. Et certains joueurs n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement.

Alors que tout allait bien avec une première qualification pour la Ligue des champions depuis sept ans, rien ne va plus du côté du Vieux-Port. Après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta et de son adjoint Albert Valentin, le coach portugais, très proche de l’ancien gardien de but espagnol, serait également partant.

S’il n’a pas encore définitivement donné sa réponse à Jacques-Henri Eyraud, lequel doit lui formuler une offre de prolongation, les joueurs marseillais sont convaincus qu’il sera impossible de retenir AVB. Une situation que les joueurs vivent actuellement très mal, ont notamment rapporté RMC Sport et RTL ces dernières heures.

McCourt veut qu'AVB reste

D’après la radio, Steve Mandanda et un autre joueur auraient refusé de participer à un shooting photo prévu vendredi pour présenter le maillot 2020-2021, qui est traditionnellement porté lors du dernier match de la saison. Une nouvelle séance photo est prévue la semaine prochaine. Le gardien sera-t-il présent ?

«Ils (les joueurs) ont le sentiment d’avoir beaucoup donné, et qu’il y avait encore de belles choses à faire avec cet entraîneur et avec cette Ligue des champions, a expliqué un proche du vestiaire à RMC. Ils sentent que le coach risque de partir, et ils ont du mal à l’accepter, c’est logique.»

Les joueurs ne sont pas les seuls à souhaiter une prolongation d’André Villas-Boas. Frank McCourt, le propriétaire du club le voudrait également. Un départ pourrait tout remettre en cause et les Olympiens devraient repartir de zéro.