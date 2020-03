«C’était ridicule, c’est un scandale» : André Villas-Boas (OM) critique le rassemblement des fans lors de PSG-Dortmund

Il n’a pas apprécié. André Villas-Boas est revenu en conférence de presse, jeudi, sur l’épidémie coronavirus. Le technicien de l’OM a critiqué le rassemblement des supporters parisiens mercredi.

Pour le Portugais, c’est inconscient et très dangereux de se regrouper alors que les mesures sanitaires ont été prises par le préfet de police. Pour rappel, le PSG a affronté le Borussia Dortmund, en huitième de finale retour de Ligue des champions, mercredi, à huis clos.

«Il ne faut pas autoriser les rassemblements devant le stade, a indiqué AVB. Hier (mercredi) à Paris c’était ridicule, pour moi c’est un scandale.» Les ultras parisiens s’étaient réunis aux alentours du Parc des Princes pour chanter et faire du bruit pour soutenir leurs joueurs. A la fin du match, Neymar et ses coéquipiers sont d’ailleurs allés célébrer leur qualification avec une incroyable communion.

«Si on a OM-PSG à huis clos, vous imaginez combien de supporters vont vouloir venir ? Si on prend des mesures, il faut les prendre à fond», a tenu à rappeler le technicien de l’OM qui s’est montré très favorable à une suspension de la Ligue 1. «On doit faire confiance et respecter les mesures qui sont prises notamment si le championnat est suspendu comme en Espagne, a-t-il souligné. Mon opinion c'est de suspendre toutes les compétitions. En Chine ils ont été plus responsables qu'ici en Europe.»

Pour lui, il ne faut absolument pas jouer avec la santé. «Si un membre de ma famille est touché par un mec qui sort de cet événement (rassemblement au Parc des Princes), je vais porter plainte contre la Préfecture de Paris, a indiqué Villas-Boas. Ce n'est pas normal, ou on prend des mesures, ou on n'en prend pas.»