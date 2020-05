Knysna 2010 : Duverne, Anelka, Domenech… voici ce que deviennent les acteurs du fiasco légendaire

Insultes dans le vestiaire, boycott de l’entraînement… Alors en pleine Coupe du monde, l’équipe de France connaissait un fiasco inimaginable en ce mois de juin 2010. Tour d’horizon des acteurs majeurs de l’époque et ce qu’ils sont devenus.

Raymond Domenech

Il a terminé sa carrière d’entraîneur/sélectionneur sur cet incroyable échec cuisant sur fond de polémiques internes. Et évidemment, il est la figure de tout ce qu’il s’est passé. Le sélectionneur le plus controversé que l’équipe de France ait connu a d’abord été critiqué pour ses choix tactiques, lui qui avait déjà connu un épisode catastrophique avec une élimination prématurée à l’Euro 2008, avec, dans la foulée, la demande en mariage à sa compagne Estelle Denis en direct à la télévision. Puis, dans ce Mondial 2010, rien ne s’est arrangé entre l’altercation avec Nicolas Anelka, l’élimination rapide. Il sera licencié le 5 septembre pour faute grave après son attitude en Afrique du Sud (affaire Anelka et refus de serrer la main de son homologue sud-africain). Après un peu de téléréalité (L’étoffe des champions), il est devenu consultant. Aujourd’hui, il est sur La Chaîne L’Equipe.

Nicolas Anelka

L’enfant terrible a toujours eu une relation particulière avec la France. Cela s’est confirmé lorsque les propos de son altercation avec Raymond Domenech, à la mi-temps de France-Mexique, sont sortis dans la presse. Le sélectionneur décidera de sortir du match l’ex-joueur du PSG puis fera entrer André-Pierre Gignac. L’attaquant de Chelsea, à l’époque, quittera les Bleus et rentrera à Londres, en août, la commission de discipline de la FFF lui infligera 18 matchs de suspension ferme. Aujourd’hui, après une dernière pige en Inde, Nicolas Anelka est désormais retraité des terrains. Netflix sortira prochainement un documentaire sur lui.

Robert Duverne

Son jet de chronomètre reste comme l’une des images fortes de ce fiasco. Le 20 juin 2010, lors du boycott de l’entraînement par les joueurs de l’équipe de France, il aura une altercation avec Patrice Evra. Ils seront séparés par Raymond Domenech. Le préparateur physique, fou de rage, lancera son chronomètre. Aujourd’hui, après plusieurs aventures à Lyon, Metz, en Angleterre et à Montréal, il est à la recherche d’un nouveau défi.

Jean-Pierre Escalettes

C’était le président de la Fédération française de football à l’époque des faits. En poste depuis 2005, Jean-Pierre Escalettes finira sa carrière de président avec ce fiasco. Il annonce sa démission le 28 juin 2010. Il est considéré comme l'un des principaux responsables de ces échecs, pour avoir œuvré pour le maintien de Raymond Domenech après l’Euro en 2008. Aujourd’hui, âgé de 84 ans, celui qui a eu Noël Le Graët comme successeur est retraité et éloigné du monde du football.

Patrice Evra

Le capitaine du bus de la honte aura été suspendu de l'équipe de France pour cinq matchs. Mais il a su rebondir. Le latéral gauche s'est d'abord refait une santé avec Manchester United puis a reconquis les Bleus sous Laurent Blanc puis avec Didier Deschamps. Aujourd’hui, Patrice Evra, qui a toutefois eu une nouvelle affaire du côté de l'OM, est désormais retraité.

Franck Ribéry

Déjà pointé du doigt pour l’affaire Zahia, Franck Ribéry allait encore en prendre pour son grade pendant cette Coupe du monde 2010. Surtout par les politiques qui voient en lui «un caïd» qui fait peur à la jeune génération comme Yoann Gourcuff. Il aura aussi marqué ce Mondial avec son apparition sur le plateau de Téléfoot en claquettes-chaussettes. Emu aux larmes, l’ancien joueur de l’OM fait part du mal-être au sein de l’équipe, s'excuse alors devant les Français de ne pas avoir mouillé le maillot lors des matchs. Il en profite aussi pour démentir des rumeurs concernant une altercation entre lui et Gourcuff. Aujourd’hui, après une carrière monstrueuse au Bayern Munich, il a signé à la Fiorentina.

Yoann Gourcuff

Le petit génie du football français, qui n’aura jamais confirmé après le Milan et Bordeaux, était vu par beaucoup comme «victime» dans ce groupe. Bizuté, laissé de côté, Yoann Gourcuff ne se serait pas intégré à l’équipe selon certains. Rien n’a été confirmé encore jusqu’à aujourd’hui. Désormais, après avoir effectué une dernière pige à Dijon, il est sans club.

Roselyne Bachelot

Alors ministre des Sports, Roselyne Bachelot montera au créneau après cette affaire. «L’Équipe de France comme étant une équipe où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une Fédération française de football aux abois (…)», a-t-elle ainsi lancé à l’Assemblée nationale. Des mots à l’attention de Franck Ribéry, Eric Abidal, Nicolas Anelka ou encore Patrice Evra coupables, d’après elle, de s’en prendre aux jeunes comme Yoann Gourcuff. Aujourd’hui, Roselyne Bachelot est chroniqueuse TV.

Jean-Louis Valentin

Peut-être le moins connu de ce fiasco, l’ancien directeur-délégué de l’équipe de France était apparu très touché par cette grève des Bleus à l’époque. Après une carrière politique, il a décidé de se consacrer à ses propres projets.