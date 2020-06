Anthony Joshua est formel : «le combat que je veux est Tyson Fury»

Contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, Anthony Joshua ne compte pas esquiver un éventuel combat contre Tyson Fury. Bien au contraire.

Le boxeur britannique, qui a récupéré ses ceintures mondiales en battant Andy Ruiz Jr en décembre dernier alors que l’Américain lui avait infligé sa toute première défaite en carrière professionnelle à New York, six mois plus tôt, à la surprise générale, veut désormais s’appuyer sur cet épisode incroyable.

«J’ai été battu. J’étais secoué. Tout ce que vous avez vu dans ce combat était ce que je vivais. C’est dur. Je me suis fait passer à tabac et j’ai dû me ressaisir. Et c’est comme ça que ça s’est passé, a reconnu «AJ» qui, pour beaucoup, était terminé. Maintenant, ils vont voir ma renaissance parce que, vous savez, tout le monde me pensait bon pour la casse. Tout le monde veut me détruire.»

Le champion olympique 2012, qui doit affronter Kubrat Pulev prochainement, son challenger officiel à l’IBF, ne se cache pas et veut affronter les meilleurs de sa catégorie pour laisser une trace dans l’histoire. «Je crois que je finirai par être le meilleur de ma génération», a-t-il d’ailleurs lancé dans des propos repris par le Sun.

Et évidemment pour être le meilleur, il doit battre… les meilleurs. Si pendant un moment, tout le monde voulait un combat contre Deontay Wilder, désormais, c’est un affrontement historique, 100% britannique, avec Tyson Fury que les amateurs de boxe anglaise rêvent. Et c’est ce qu’il compte faire. «Sans aucun doute, le combat que je veux est Tyson Fury, il possède quelque chose que je veux, il est sur ma liste des gars à abattre», a-t-il lancé.

Le «Gypsy King» doit d’abord affronter une 3e fois Deontay Wilder. En cas de succès contre l’Américain, nul doute que les promoteurs dont Eddie Hearn, qui gère Anthony Joshua, vont tout faire pour organiser au plus vite ce combat tant attendu.

