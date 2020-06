Foot, finales, pêche, agroalimentaire… Emmanuel Macron reçoit Noël Le Graët à l’Elysée

Une rencontre au sommet. Alors que le football français est en pleine tourmente en raison de la pandémie de coronavirus, Emmanuel Macron reçoit, ce mercredi, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët à l'Elysée.

L’entretien entre les deux hommes doit durer une heure. Et il sera surtout question de la reprise économique du foot professionnel et amateur, fortement paralysé par la crise sanitaire. «Le président de la République s’entretiendra avec le président de la FFF Noël Le Graët sur les conséquences de la crise Covid-19 sur le football français et les enjeux de la reprise économique du secteur», a indiqué la présidence.

Noël Le Graët entend également aborder l’accueil du public pour les finales de la Coupe de la Ligue, entre le PSG et Lyon, et de la Coupe de France, entre Paris et Saint-Etienne, programmées au Stade de France. Il espère convaincre le président d’aller au-delà de la jauge de 5 000 personnes maximum actuellement fixée par le gouvernement. En début de semaine, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclaré ne pas écarter l’idée d’organiser ces finales avec 20 000 spectateurs en tribunes.

Cette rencontre intervient également au lendemain de l’annonce du Conseil d’Etat, qui a suspendu les relégations d’Amiens et Toulouse et demandé à LFP de réexaminer en lien avec la FFF la question du formation de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021.

Mais les sujets de conversation entre les deux hommes ne devraient pas uniquement tourner autour du ballon rond. Ils vont aussi parler pêche, «qui est en difficulté en Bretagne», a confié Le Graët, dans une interview au Figaro. «Il m’a demandé de monter un dossier, ainsi que sur l’industrie agroalimentaire», a précisé ce dernier. Un programme chargé.

