La fin de la Ligue des champions au Portugal ?

Le comité exécutif de l’UEFA lèvera le voile, le 17 juin prochain, sur la formule choisie pour achever la Ligue des champions, arrêtée en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Et la fin de la compétition pourrait se tenir à Lisbonne (Portugal) sous la forme d’un «final 8», selon les informations de Bild.

Dans un premier temps, l’instance européenne avait émis la volonté de maintenir son format «classique» sur l’ensemble du mois d’août avec des quarts de finale et des demi-finales en match aller-retour et une finale à Istanbul (Turquie), qui était la ville initiale.

Mais elle semble avoir revu sa copie. Elle aurait ainsi opté pour une formule inédite avec des quarts et demies disputées sur une seule rencontre tout comme la finale et aurait choisi la capitale portugaise pour accueillir la prestigieuse Coupe d’Europe.

Alors que trois villes étaient candidates, Lisbonne a été préférée à Francfort (Allemagne) et Moscou (Russie) pour plusieurs raisons. Contrairement notamment à la Russie, le Portugal est l’un des pays européens à avoir été le moins affecté par la crise sanitaire. De plus, il n’y a plus aucun club lusitanien en lice, Benfica ayant été éliminé dès la phase de groupes, quand l’Allemagne a encore deux représentants (RB Leipzig et Bayern Munich). Enfin, les matchs pourraient se jouer dans deux stades différents à savoir l’Estadio de la Luz (Benfica) et l’Estadio José Alvalade (Sporting Portugal).

Plusieurs interrogations restent néanmoins en suspens comme la présence de spectateurs et la tenue des quatre derniers 8es de finale retour, dont le match entre la Juventus Turin et Lyon. L’UEFA devrait y répondre le 17 juin.

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue des champions ICI