«La pause m’a fait du bien», assure Antoine Griezmann

Si l’interruption de la saison, imposée par la pandémie de coronavirus, a été plus ou moins bien vécue par les footballeurs, elle a été bénéfique à Antoine Griezmann, impatient de reprendre la Liga avec le FC Barcelone, ce samedi, contre Majorque.

«La pause m’a fait du bien. J’avais besoin de me reposer. Cela faisait cinq ans que je n’avais pas connu de période si longue sans jouer. J’ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais», a assuré l’attaquant de 29 ans dans une vidéo diffusée sur le site du Barça.

S’il a connu une adaptation difficile au Barça, le champion du monde tricolore a hâte de refouler les terrains. «Nous avons tous envie de rejouer. Cela fait longtemps que nous ne jouons pas de match officiel. Nous avons bien préparé le match contre Majorque et nous sommes prêts à démarrer cette série de onze matchs. Pourvu que tout se passe bien», a souhaité «Grizou».

Lui et ses coéquipiers occupent la tête du classement, mais tout reste à faire encore pour décrocher le titre avec seulement deux points d’avance sur le Real Madrid. «Nous avons les cartes en main. Nous devons faire onze bons matches pour être sacrés champions. Nous sommes prêts», a-t-il confié.

Et les Catalans pourront compter sur l’Uruguayen Luis Suarez, de retour après son opération du genou droit le 12 janvier. «Luis est le numéro 9, le buteur, celui qui fait la différence dans les grands matchs, avec Leo (Messi, ndlr). Il nous a manqué et nous sommes très contents de le voir revenir. Il va beaucoup nous aider», a insisté Griezmann.

Retrouvez toute l’actualité du football ICI