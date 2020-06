Dakar 2021 : dates, parcours… tous les détails de la 2e édition en Arabie Saoudite

Les dates et le parcours de la deuxième édition du Dakar en Arabie Saoudite ont été dévoilés jeudi par les organisateurs de l’évènement.

La course du célèbre rallye-raid qui, après des années en Amérique du Sud, se déroule désormais en Arabie Saoudite depuis janvier 2020. Après une première édition réussie et remportée par Carlos Sainz, ASO, organisateur du Dakar a présenté la nouvelle édition qui se déroulera du 3 au 15 janvier 2021.

L’édition 2021 proposera donc une boucle autour de Jeddah, dans les terres puis le long de la côte. Le rallye-raid conduira ses concurrents d’abord vers l’Est puis vers le Nord, avec une journée de repos à Ha’il (centre) le 9 janvier, avant de redescendre le long de la mer Rouge.

Here it is! The #Dakar2021 route!



The new route, which is more technical and more varied, challenges the competitors to take on the dunes from the first to the last day pic.twitter.com/5KpH4GTRIA

— DAKAR RALLY (@dakar) June 11, 2020