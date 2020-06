Vidéo : le but incroyable de Benzema «ferme un peu des bouches», selon Zidane

En inscrivant deux buts, dont un incroyable, lors de la victoire du Real Madrid face à Valence (3-0), Karim Benzema a confirmé son excellente saison sous le maillot madrilène et marqué les esprits.

Son bijou, une volée du pied gauche pleine de sang-froid survenue à la 87e minute, a tapé dans l'oeil de son entraîneur Zinédine Zidane forcément ravi de voir son protégé briller.

Football is my life and my love but my family gives me everything #HalaMadrid #Nueve pic.twitter.com/Av4fAPMMVf

— Karim Benzema (@Benzema) June 18, 2020