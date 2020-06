Boxe : Tyson Fury déjà de retour sur le ring (vidéo)

Tyson Fury a repris le chemin de l’entraînement sur les rings de boxe cette semaine après trois mois passés chez lui.

C’est au gymnase de l’Essex Fight Academy de Loughton (sud-est de l’Angleterre) que le «Gypsy King» a de nouveau enfilé les gants pour retrouver des sensations extrêmes de boxe. Un pur bonheur pour lui.

Et Tyson Fury, dans la vidéo qu’il a posté sur Twitter, a montré qu’il ne s’était aucunement rouillé pendant le confinement. Bien au contraire.

Il faut dire qu’il n’a pas chômé pendant les trois mois de confinement dû à la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète et particulièrement la Grande-Bretagne. Le boxeur britannique, désormais détenteur de la ceinture WBC des poids lourds, s’était entretenu physiquement avec des entraînements quotidiens avec sa femme Paris Fury.

Loving being in the ring!!@wowhydrate pic.twitter.com/PFgVNtY1IM

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 23, 2020