Harry Potter jouera pour Leicester l'année prochaine

Pas question de baguettes, de sorts, ni même de quidditch ici. Et pourtant Harry Potter vient bien de signer un contrat avec les Tigers de Leicester, une équipe de rugby britannique. Ce joueur de 22 ans est un homonyme du héros créé par J.K. Rowling.

Né à Wimbledon, dans la banlieue de Londres, cet ailier a rejoint l'Australie où il a notamment évolué pour l'Université de Sydney en amateur, puis pour le Mebourne Rising en 2019. Interrogé à cette période par le site Behind The Ruck à propos son nom plutôt original, il assure que ses parents n'étaient pas au courant de l'existence des livres, qui étaient sortis quelques années avant sa naissance.

«Il y a longtemps, j'ai envisagé de changer, mais c'est mon nom, il me définit d'une certaine manière, et maintenant je refuse de le changer. Je suis Harry Potter !», assure-t-il au média spécialisé dans le rugby.

Nul doute que les jeux de mots et les blagues en tous genres ont rythmé sa vie, mais cela ne semble donc plus le gêner. À tel point que son nouveau club n'hésite pas à y faire référence dans son tweet de présentation. «You're a Tiger, Harry» (tu es un Tigre, Harry» écrivent-ils, ce qui fait écho à la célèbre phrase de Rubeus Hagrid dans le livre et le film : «tu es un sorcier, Harry». Reste à savoir si, comme son homonyme avec Gryffondor, il arrivera à emmener son équipe vers la victoire en championnat après plusieurs années de disette.

