Coronavirus : Rudy Gobert pourrait mettre un an à retrouver l'odorat

Le basketteur français Rudy Gobert, qui avait été testé positif au Covid-19, pourrait attendre un an avant de retrouver son odorat, a-t-il confié récemment.

«Je peux sentir les odeurs, mais pas de loin. J'ai parlé à des spécialistes, qui m'ont dit que cela pourrait prendre jusqu'à un an [avant que son odorat revienne à la normale, ndlr]», a-t-il déclaré à L'Equipe le 24 juin. Testé positif en mars, le joueur du Jazz de l'Utah, qui évolue en NBA, la ligue de basket-ball professionnelle américaine, a retrouvé le goût, mais pas entièrement l'odorat.

S'il se sent en bonne forme, il ressent parfois des «trucs bizarres». Néanmoins, Rudy Gobert ignore si cela est lié au virus. «Aujourd'hui, je ne dirais pas que je me sens plus fatigué qu'avant. Mais j'ai eu des expériences, il y a un mois et demi, qui m'ont fait peur. Je sentais comme des fourmis dans mes orteils et je me demandais ce que ça pouvait être. Il y a eu pas mal de petits trucs comme ça», a-t-il confié au quotidien sportif.

un redemarrage de la nba sans rudy gobert ?

Ainsi, le basketteur a déclaré qu'il n'était pas sûr d'être prêt à 100 % pour le redémarrage de la NBA. Celle-ci avait d'ailleurs été la première ligue sportive professionnelle à interrompre ses opérations à cause du Covid-19, le 12 mars dernier, consécutivement à l'annonce du test positif du joueur.

Elle doit reprendre le 30 juillet aux Etats-Unis, avec le match Utah contre Nouvelle-Orléans suivi du derby angelino Lakers-Clippers. Cependant, face à la recrudescence des cas aux Etats-Unis, le patron de la ligue, Adam Silver, a concédé que la saison pourrait être à nouveau stoppée si le virus venait à se propager à Disney World, à Orlando, où doit reprendre la compétition.

