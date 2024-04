«Moi, moche et méchant 4» : une star de la NBA confondue avec Gru dans un teaser hilarant

Nikola Jokic, le pivot des Nuggets de Denver, s’est présenté au premier match de son équipe face aux Lakers de Los Angeles habillé comme Gru, le personnage de la saga d’animation «Moi, moche et méchant», samedi dernier, après son apparition dans un teaser hilarant.

La boucle est bouclée. En décembre 2022, Nikola Jokic, le pivot serbe des Nuggets de Denver en NBA, avait été moqué sur les réseaux sociaux par certains fans qui avaient comparé la tenue portée par le double MVP – un costume trois pièces – avant un match face aux Grizzlies de Memphis à celle de Gru, le personnage de la saga d’animation «Moi, moche et méchant».

Près de deux ans plus tard, le joueur de l’équipe championne en titre a accepté de faire la promotion du quatrième volet du film, attendu en salle le 3 juillet prochain en France. Alors que les playoffs NBA viennent de débuter ce week-end, Nikola Jokic s’est présenté au premier match de son équipe contre les Lakers de Los Angeles, disputé ce samedi, avec une tenue et une écharpe similaire à celle du héros.

Jokić pulled up looking like Gru from Despicable Me





