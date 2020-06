Formule 1 : une Mercedes noire pour lutter contre le racisme

Mercedes a dévoilé lundi une nouvelle voiture, de couleur noire, qui sera utilisée pour la saison 2020 de Formule 1 qui débute ce week-end en Autriche. Un choix fait pour soutenir le mouvement de lutte contre le racisme Black Lives Matter.

«Le racisme et la discrimination n’ont pas leur place dans notre société, dans notre sport ni dans notre écurie : c'est quelque chose à quoi nous croyons fermement chez Mercedes», a expliqué le patron de l'écurie de F1, Toto Wolff.

«Toutefois, avoir les bonnes convictions et le bon état d'esprit ne suffisent pas si nous restons silencieux, a-t-il indiqué. Nous souhaitons utiliser notre voix et notre plateforme mondiale pour défendre le respect et l'égalité. Les ‘Flèches d'Argent’ courront en noir pendant l'intégralité de la saison 2020 afin de montrer notre engagement pour davantage de diversité dans notre équipe et notre sport.»

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020