Euro 2000 : l’équipe de France était-elle la meilleure de l'histoire ?

Il y a tout juste 20 ans, le 2 juillet 2000, l’équipe de France de football remportait l’Euro 2000 au terme d’un parcours exceptionnel et s’offrait le 1er doublé Coupe du monde-Euro (dans cet ordre). La formation de Roger Lemerre, composée d’individualités incroyables, est souvent considérée comme la meilleure toutes époques confondues. A raison ?

Deux ans après avoir triomphé en tant qu’adjoint d’Aimé Jacquet sur le banc de France 98, Roger Lemerre avait la mission d’apporter un nouveau titre continental après celui de 1984. Et surtout le premier hors des frontières hexagonales.

Pour cette mission, le sélectionneur emmènera à l’Euro 18 des 22 champions du monde. Exit Lionel Charbonnier, Alain Boghossian, Bernard Diomède et Stéphane Guivarc’h, place aux Bordelais Ulrich Ramé, Johan Micoud et Sylvain Wiltord et Nicolas Anelka.

Cette équipe s’appuiera sur sa force défensive impressionnante pendant la Coupe du monde mais ajoutera une armada offensive incroyable. «La France a cette chance de posséder de grands joueurs devant : Anelka, Henry, Trezeguet, Wiltord, Dugarry, Zidane. Il aurait été dommage de se priver de cette richesse. Cette victoire est celle du football d'attaque», confiera d’ailleurs Roger Lemerre.

Des leaders de vestiaires et techniques

«L’équipe de France de 2000 était… INARRETABLE ! Même les adversaires de l’époque étaient éblouis par le niveau de ces Bleus, se rappelle Abdellah Boulma, journaliste FIFA. On avait une équipe de France complète et solide. Il y avait une défense incroyable. Devant elle, Didier Deschamps dont on connaît le QI et l’importance. Il y avait des leaders de vestiaires, des leaders techniques. On avait tout de même le meilleur gardien (Barthez), la meilleure défense le meilleur joueur du monde (Zidane).»

«J’ai connu les équipes de France depuis 1990 et pour moi, l’équipe de 2000 est la plus aboutie, la plus mature. Elle n’avait limite pas besoin de coach, lance le journaliste Thibaud Vézirian, qui a récemment lancé sa chaîne Youtube T.V.Sport. Il y avait des éléments jeunes en pleine confiance… des Henry, Trezeguet, Anelka, qui faisaient peur au monde entier. Un Zinédine Zidane en état de grâce. Que dire de Robert Pirès complètement libéré ou encore de Sylvain Wiltord, le type de joueur avec lequel tu peux aller loin. Cette équipe était composée de joueurs à leur ‘prime’ (meilleur niveau).»

La composition de l'équipe de France qui bat l'Italie (2-1 but en or) en finale de l'Euro 2000, ce fameux 2 juillet :

Entrés en jeu : Sylvain Wiltord (58e), David Trezeguet (76e), Robert Pirès (85e).

2000, c'est l'équipe que tu rêves d'avoir dans Football Manager Thibaud Vézirian

De quoi pouvoir affirmer qu’elle est la meilleure toutes époques confondues. «Je dirai que c’est l’une des plus fortes. Il serait logique de penser qu’elle était la meilleure équipe de l’histoire, indique Abdellah Boulma. A mon sens, c’était la plus forte. Les planètes étaient alignées en 2000. Au niveau mental, c’était incroyable. Le but en or de David Trezeguet (en finale contre l’Italie) symbolise tout ce que représente cette équipe (solidité, mental, physique).»

Même constat pour Thibaud Vézirian : «C’était l’équipe ultime de l’équipe de France. C’était France 98 renforcée, souligne-t-il. 2006, l’équipe était forte mais beaucoup moins défensivement quand même, il y avait moins de profondeur. Celle de 2018-2020 pareil. Kylian Mbappé est très fort intrinsèquement mais il n’est pas encore à son meilleur niveau. La force de l’équipe de 2000, c’est de faire cohabiter des stars. C’est une prouesse. C’était une équipe PES-Fifa, l’équipe que tu rêves d'avoir dans Football Manager !»

Pour rappel, l’équipe de France avait réussi un parcours fantastique en Belgique et aux Pays-Bas. Entre la victoire facile contre le Danemark (3-0) puis celle contre les vice-champions d’Europe en titre tchèques (2-1) en passant par l’enchaînement Espagne, Portugal, Italie, les Bleus ont impressionné tant par leurs qualités physiques, mentales et collectives.

Reste que beaucoup diront que l’équipe de 1984, surnommée les «Brésiliens d’Europe» avec le fameux «carré magique» remanié (Tigana, Fernandez, Giresse, Platini), était au-dessus de tout ou encore celle de 1998 qui décrochera la Coupe du monde. Certains préfèreront celles de 2018… «C’est une histoire de génération, conclut Abdellah Boulma.» Et c’est ce qui permet d’animer les débats football en famille ou entre amis.

