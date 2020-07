Ligue 1 : la femme de Frédéric Antonetti est décédée

L’épouse de Frédéric Antonetti, manager général du FC Metz, est décédée des suites d’une longue maladie, a annoncé dimanche le club.

«Le FC Metz a appris avec douleur la disparition de Véronique Antonetti, épouse de Frédéric Antonetti, manager général du club», indique le club sur son site internet.

«Afin d'être à ses côtés durant cette épreuve, Frédéric Antonetti était rentré auprès d'elle en décembre 2018», rappelle le FC Metz.

Frédéric Antonetti est retourné en Corse fin 2018, pour rester au chevet de son épouse, laissant la fonction d'entraîneur à Vincent Hognon, mais il a continué à s'occuper des recrutements notamment.

Le Président du FC Metz Bernard Serin, l’ensemble des dirigeants et du personnel du Club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à Frédéric Antonetti, ses enfants, sa famille et ses proches.

