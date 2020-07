Equipe de France : Zidane meilleur joueur de l'histoire devant Platini et Mbappé

Zinédine Zidane arrive largement en tête d’un sondage réalisé par Odoxa qui questionnait sur le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe de France.

Double buteur lors du titre mondial en 1998 et grand artisan lors du triomphe de l’Euro 2000, l’ancien n°10 des Bleus devance très nettement «Platoche», vainqueur de l’Euro 1984 et la nouvelle coqueluche Kylian Mbappé, champion du monde 2018.

Pour 54% des Français et 57% des amateurs de football, Zinédine Zidane est le meilleur de l’histoire devant Michel Platini (18% et 21%) et Mbappé (12% et 12%). Thierry Henry est le quatrième (4% et 6%). A noter que l’attaquant du PSG est tout de même désigné n°1 par 23% des 18-24 ans.

Odoxa a été un peu plus dans son sondage en interrogeant également sur la meilleure équipe de France toutes époques confondues et ce, 20 ans après le titre de l’Euro 2000. Mais curieusement, alors que beaucoup de spécialistes indiquent que l’équipe de Roger Lemerre était la meilleure de l’histoire, 61% des Français et 63% des amateurs de football préfèrent France 98.

Derrière les champions du monde, on retrouve d’autres champions du monde, ceux de 2018 (21% des Français et 19% des amateurs de football). Suivent 1984 (8% et 12%) et de 2000 (5% et 5%).

Au niveau des sélectionneurs, pas de surprise donc Aimé Jacquet arrive en tête (42% des Français et 44% des amateurs de football) devant Didier Deschamps (41% des Français et des amateurs de football), Michel Hidalgo (10% et 12%) et Roger Lemerre (2% et 3%). Une affaire de génération donc.

