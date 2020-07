Real Madrid : Zinédine Zidane est «fatigué» des polémiques

Zinédine Zidane a fait part de son agacement concernant les critiques après la nouvelle victoire du Real Madrid grâce à un penalty, dimanche à Bilbao (0-1).

Pour la 3e fois depuis la reprise de la Liga (Real Sociedad et Getafe avant le club basque), après la pandémie de Covid-19, le club de la capitale s’est imposé grâce à un pénalty de Sergio Ramos, auteur dimanche de son 10e but de la saison en championnat d’Espagne (73e), qui emmène dans son sillage la Maison blanche vers un 34e titre de Liga de son histoire.

Mais évidemment, cette victoire a subi son lot de critiques. Entre les tweets des supporters du FC Barcelone ou autres, ce sont des joueurs qui ont exprimé leur mécontentement. Arturo Vidal, joueur du Barça, a partagé dans une story Instagram un smiley «mort de rire» assez ironique, puis le joueur de l’Athletic Bilbao Iker Muniain a fortement critiqué l’arbitrage.

«La différence, c’est que dans une surface, il appelle la VAR, mais pas dans l’autre. (Raul Garcia) se fait marcher dessus et on ne vérifie pas. Nous connaissons la tendance des dernières journées et qui est favorisé par ces décisions. Que chacun en tire ses propres conclusions», a-t-il lancé.

Arturo Vidal réagit à l’arbitrage du jour pic.twitter.com/RnDyrXc2ln — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 5, 2020

De quoi énerver Zinédine Zidane qui en a marre d’entendre la même chose à chaque match. «Je suis fatigué. On dirait que tous les matchs que l'on gagne, c’est uniquement grâce aux arbitres. Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L'arbitre est allé revoir l'action, et il a sifflé pénalty parce qu'il y avait pénalty» a sèchement clarifié le technicien français

En attendant le match du Barça à Villarreal ce dimanche soir (22h), les Merengue prennent sept points d’avance sur leurs rivaux.

Retrouvez toute l'actualité du Real Madrid ICI