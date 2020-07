Franck Ribéry victime d'un cambriolage en Italie

Franck Ribéry, qui évolue en Italie, a été victime d'un cambriolage dimanche. Plusieurs bijoux et objets de valeurs ont été volés. Le Français va réfléchir à son avenir.

L’ancien international tricolore, qui a rejoint la Fiorentina l’été dernier après neuf saisons au Bayern Munich, a passé un dimanche étrange. Quelques heures après la victoire importante de son équipe contre Parme (2-1), l’'ex-joueur de Marseille a trouvé son domicile «retourné» après que des cambrioleurs s’y sont introduits en son absence.

La Repubblica indique que de nombreux objets de valeurs ont été dérobés sans que le montant ne soit dévoilé. La police de Florence a ouvert une enquête.

De son côté, Franck Ribéry a posté ce lundi une vidéo des dégâts qui laisse planer le doute sur son avenir en Serie A. «(…) comment avoir confiance aujourd’hui ? Comment me/nous sentir bien ici aujourd’hui après ça ? Je ne cours pas après les millions, grâce à Dieu on ne manque de rien (…). Mais passion ou non, ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien être», a-t-il ainsi écrit.

Agé de 37 ans, le Français pourrait-il quitter l’Italie et rebondir ailleurs ?

Retrouvez toute l’actualité du football ICI